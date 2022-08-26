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Общество

Более 604 млн человек в мире заразилось коронавирусом

По состоянию на утро 26 августа в мире зарегистрирован 604 365 471 случай заражения коронавирусом COVID-19, выздоровело 579 223 702 человека, умерло – 6 483 211. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 95 844 677. В этой стране от коронавируса умерло 1 068 111 человек, выздоровело – 91 290 938.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболел 19 265 521 человек, 18 401 387 пациентов вылечилось, 383 829 – умерло.

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