Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Грузия планирует снизить поставки вина в Россию

Власти Грузии планируют в течение пяти лет сократить до 40 % долю России в экспорте грузинского вина. Об этом сообщает портал Business Media Georgia со ссылкой на председателя Национального агентства вина Левана Мехузла.

«Мы очень усердно работаем на других рынках – Великобритании, Германии. Конечно, выделяются и страны Восточной Европы. Мы думаем, что примерно через пять лет доля России в экспорте вина упадет ниже 40 %», – отметил Леван Мехузла.

На портале также размещена информация об экспорте грузинского вина в денежном эквиваленте с января по июнь – он составил 98 млн долларов. Доля России в поставках – более половины.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз подготовит концепцию экспорта вина из России на рынки Китая и ОАЭ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 августа 2022

Определён подрядчик на ремонт улицы Коммунальной в Пскове
26 августа 2022

Грузия планирует снизить поставки вина в Россию
26 августа 2022

Новый артист вошёл в труппу Псковского драмтеатра
26 августа 2022

Блошиный рынок снова организуют в Пскове
26 августа 2022

Музей истории оккупации откроют в Пскове
26 августа 2022

Более 604 млн человек в мире заразилось коронавирусом
26 августа 2022

Псковская область находится на 9-м месте в СЗФО по самым ходовым зарплатам от 50 тысяч рублей
26 августа 2022

О поцелуях, прощении и звонках в полицию – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...