Грузия планирует снизить поставки вина в Россию
Власти Грузии планируют в течение пяти лет сократить до 40 % долю России в экспорте грузинского вина. Об этом сообщает портал Business Media Georgia со ссылкой на председателя Национального агентства вина Левана Мехузла.
«Мы очень усердно работаем на других рынках – Великобритании, Германии. Конечно, выделяются и страны Восточной Европы. Мы думаем, что примерно через пять лет доля России в экспорте вина упадет ниже 40 %», – отметил Леван Мехузла.
На портале также размещена информация об экспорте грузинского вина в денежном эквиваленте с января по июнь – он составил 98 млн долларов. Доля России в поставках – более половины.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз подготовит концепцию экспорта вина из России на рынки Китая и ОАЭ.
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