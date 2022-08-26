Грузия планирует снизить поставки вина в Россию

10:35, 26 августа 2022, ПАИ

Власти Грузии планируют в течение пяти лет сократить до 40 % долю России в экспорте грузинского вина. Об этом сообщает портал Business Media Georgia со ссылкой на председателя Национального агентства вина Левана Мехузла.

«Мы очень усердно работаем на других рынках – Великобритании, Германии. Конечно, выделяются и страны Восточной Европы. Мы думаем, что примерно через пять лет доля России в экспорте вина упадет ниже 40 %», – отметил Леван Мехузла.

На портале также размещена информация об экспорте грузинского вина в денежном эквиваленте с января по июнь – он составил 98 млн долларов. Доля России в поставках – более половины.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз подготовит концепцию экспорта вина из России на рынки Китая и ОАЭ.