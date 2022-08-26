Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 46 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

46 452 новых случая заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

25 августа в стране зафиксирован 81 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 33 709 человек.

Всего по состоянию на 26 августа в России выявлено 19 311 973 случая заболевания коронавирусом, 18 435 096 пациентов выздоровело, 383 910 – умерло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 августа 2022

Ирина Поливанова: Хочу вернуться в Псков как турист
26 августа 2022

Режим ограничения полётов в 11 аэропортов РФ продлили до 4 сентября
26 августа 2022

Сколько стоит собрать ребёнка в школу, подсчитали в Псковской области
26 августа 2022

Творческая встреча с музыкантами проходит в медиацентре ПАИ в преддверии фестиваля Crescendo
26 августа 2022

Редчайший гриб обнаружили в Псковской области
26 августа 2022

Ни один человек не умер от COVID-19 в Псковской области за сутки
26 августа 2022

59 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за семь дней
26 августа 2022

Ольга Серова представила опыт ПсковГУ на всероссийской конференции

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...