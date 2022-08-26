Более 46 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
46 452 новых случая заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
25 августа в стране зафиксирован 81 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 33 709 человек.
Всего по состоянию на 26 августа в России выявлено 19 311 973 случая заболевания коронавирусом, 18 435 096 пациентов выздоровело, 383 910 – умерло.
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