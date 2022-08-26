Кражу мужской сумки раскрыли полицейские в Пскове

12:07, 26 августа 2022, ПАИ

Кражу сумки раскрыли сотрудники полиции в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В отдел полиции с заявлением обратился 23-летний пскович. Он пояснил, что неизвестный украл со скамейки у жилого дома на улице Петрова его сумку. В ней находились документы, личные вещи, а также банковские карты и более 25 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого в краже, им оказался 41-летний безработный ранее судимый мужчина.

По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.