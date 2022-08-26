Охват населения Псковской области прививками против гриппа вырос вдвое

11:21, 26 августа 2022, ПАИ

За последние годы охват населения Псковской области иммунизацией против гриппа увеличился почти в 2,2 раза: с 26 % в 2013 году до 58,4 % в 2021 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

«Вакцинация против гриппа предотвращает развитие микст-инфекции гриппа и COVID-19. На территории области в 2021 году и первом полугодии 2022 года случаев микст-инфекции гриппа и COVID-19 не зарегистрировано, что подтверждает наличие коллективного иммунитета против гриппа. У людей, вакцинированных против гриппа, заболевание проходит в лёгкой форме без осложнений», – отметили специалисты.

Активно работать над выработкой коллективного иммунитета планируется и в эпидсезоне 2022-2023 годов. В Псковской области планируется привить 300 350 взрослых и 70 500 детей. Иммунизация взрослого населения проводится гриппозной вакциной «Совигрипп», гриппозной вакциной «Ультрикс Квадри». Иммунизация детского населения – гриппозной вакциной «Ультрикс Квадри».