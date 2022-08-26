Более 500 спортсменов занимаются в псковской школе «Мастер»

16:03, 26 августа 2022, ПАИ

515 спортсменов занимаются в псковской спортшколе «Мастер». Об этом сообщил директор учреждения Вячеслав Папиашвили на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 августа.

Он отметил, что в спортшколе «Мастер» ведётся тренировочный процесс по спортивной подготовке на основании федеральных стандартов в следующих видах спорта: в самбо, кикбоксинге, рукопашном бей, карате.

В школе работают 12 тренеров, практически все с высшим спортивным образованием. «Все проходят курсы повышения и переподготовки, получают всероссийские категории. С 2019 по 2022 год звания мастеров спорта получили пять спортсменов, звание кандидатов в мастера спорта – 32», – рассказал он.

Вячеслав Папиашвили также отметил, что спортшкола находится в Пскове на улице Советской, 37. В школе есть шесть спортивных залов – пять для единоборств и один тренажёрный. На занятия в школу берут всех желающих, начиная с пяти лет. Записаться можно по телефону 62-12-84.