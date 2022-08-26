Начало нового спортивного учебного года обсуждают в медиацентре ПАИ

15:04, 26 августа 2022, ПАИ

Начало нового спортивного учебного года обсуждают на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Сколько спортивных школ в Пскове, каковы их главные направления? Стремятся ли сегодняшние дети заниматься спортом? Какие виды спорта у них в приоритете?

Об этом расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов, директор спортшколы «Лидер» Вячеслав Ярулин, директор спортшколы «Мастер» Вячеслав Папиашвили, директор спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» Татьяна Куваева и директор спортивной школы олимпийского резерва «Ника» Константин Чижов.