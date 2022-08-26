Более 400 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за сутки
403 тысячи тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России за последние сутки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Всего с начала пандемии в России провели более 305,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.
Отметим, что всего в России выявлено 19 311 973 случая заболевания коронавирусом, 18 435 096 пациентов выздоровело, 383 910 – умерло.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
26 августа 2022
Александр Гаврилов рассказал о мерах защиты от аферистов в сфере спортивного образования
26 августа 2022
Три вида брусчатки, новые фонари, широкие тротуары: какими будут Печоры после благоустройства