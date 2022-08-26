Более 400 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за сутки

16:26, 26 августа 2022, ПАИ

403 тысячи тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России за последние сутки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в России провели более 305,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Отметим, что всего в России выявлено 19 311 973 случая заболевания коронавирусом, 18 435 096 пациентов выздоровело, 383 910 – умерло.