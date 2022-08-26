30 мастеров спорта подготовили в псковской школе «Лидер»

17:30, 26 августа 2022, ПАИ

Спортивная школа «Лидер» работает с 1990 года, за это время в ней подготовили 30 мастеров спорта СССР и России, более 200 человек получили звание кандидатов в мастера спорта. Об этом сообщил директор учреждения Вячеслав Ярулин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 августа.

Ежегодно в школе тренируется более 700 человек в четырёх видах спорта: это бокс, греко-римская борьба, восточные единоборства (кудо, айкидо) и фехтование.

В спортивной школе «Лидер» работают 20 тренеров, из них шесть человек имеют высшую тренерскую категорию и другие почётные звания, в том числе «Заслуженный учитель Российской Федерации».

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте учреждения либо отправив письмо на почту school_boxing@bk.ru.

Телефон для справок: (8 8112) 56-23-50.