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Спорт

Пять спортивных отделений работают в псковской школе «Ника»

В спортивной школе «Ника» города Пскова работают пять спортивных отделений. Об этом сообщил директор учреждения Константин Чижов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 августа.

Пять спортивных отделений представлены такими направлениями, как академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, биатлон и лыжные гонки, баскетбол и парусный спорт. Набор в группы отделения гребли проводится с десяти, в остальные – с девяти лет.

В школе работают 16 тренеров, трое из них имеют высшую тренерскую категорию. За время существования школы они подготовили восемь заслуженных мастеров спорта, 22 мастера спорта международного класса и 160 мастеров спорта России и СССР. Ученики школы также завоёвывали медали и звания на Олимпийских играх в Москве.

Занятия в спортивной школе «Ника» проводят бесплатно, ознакомиться с подробной информацией можно на сайте учреждения и по телефонам 66-25-67, 66-27-24.

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