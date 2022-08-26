Молодые полицейские приняли присягу в Пскове
Группа слушателей центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Молодые полицейские поклялись соблюдать Конституцию и законы России, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.
Новоиспеченных сотрудников к присяге привел начальник центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области Владимир Куприянов.
Традиционно собравшимся на плацу центра юношам и девушкам пожелали с честью и достоинством нести высокое звание полицейского, добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи.
Теперь молодые полицейские приступят к выполнению своих обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона.
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