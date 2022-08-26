Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Часть работ по реставрации флигеля Снетогорского монастыря можно выполнить в рамках противоаварийных и спасательных мероприятий

Часть работ по реставрации флигеля Снетогорского монастыря можно выполнить в рамках противоаварийных и спасательных мероприятий. Фото: Вконтакте

Судьбу Южного флигеля Снетогорского монастыря предстоит решить в ближайшее время, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение».

Постройка с балкончиком-галереей примыкает к монастырской ограде. Находится на высоком разрушающемся склоне со стороны правого берега реки Великой. 

В настоящее время состояние опорной стены, на которой построен флигель, является аварийным. Сложным моментом является отсутствие доступа со стороны реки к скале, на которой стоит монастырь.

Необходимо строительство понтонной переправы или продление набережной для размещения техники, проведения берегоукрепления и строительства контрфорсов.

Специалисты разрабатывают предложения по дальнейшим работам в этой части берега. Часть работ может быть выполнена в рамках противоаварийных, спасательных мероприятий. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 августа 2022

Часть работ по реставрации флигеля Снетогорского монастыря можно выполнить в рамках противоаварийных и спасательных мероприятий
26 августа 2022

Отреставрированы иконы верхнего яруса иконостаса Варваринской церкви
26 августа 2022

На телеканале «Первый Псковский» выходит новый авторский проект «Тема недели»
26 августа 2022

Методический день для специалистов сельских КДУ прошёл в Опочецком районе
26 августа 2022

ФОТОФАКТ В Великих Луках настраивают фонтаны перед праздником
26 августа 2022

Псковичка попросила интернет-критиков не учить её обращаться с лошадьми
26 августа 2022

Великие Луки подписали соглашение с Сестрорецком
26 августа 2022

В Пскове ограничат движение на перекрёстке улиц Леона Поземского и Ипподромной

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...