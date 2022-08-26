Часть работ по реставрации флигеля Снетогорского монастыря можно выполнить в рамках противоаварийных и спасательных мероприятий

23:50, 26 августа 2022, ПАИ

Судьбу Южного флигеля Снетогорского монастыря предстоит решить в ближайшее время, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение».

Постройка с балкончиком-галереей примыкает к монастырской ограде. Находится на высоком разрушающемся склоне со стороны правого берега реки Великой.

В настоящее время состояние опорной стены, на которой построен флигель, является аварийным. Сложным моментом является отсутствие доступа со стороны реки к скале, на которой стоит монастырь.

Необходимо строительство понтонной переправы или продление набережной для размещения техники, проведения берегоукрепления и строительства контрфорсов.

Специалисты разрабатывают предложения по дальнейшим работам в этой части берега. Часть работ может быть выполнена в рамках противоаварийных, спасательных мероприятий.