День российского кино празднуют 27 августа

11:36, 27 августа 2022, ПАИ

27 августа в России отмечают День российского кино – профессиональный праздник кинематографистов и праздник всех, кто поддерживает и любит российское кино, сообщает calend.ru.

Он установлен указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции указа Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».

Свою историю этот праздник ведёт с установления в стране советской власти после Октябрьской революции 1917 года, когда руководство молодой республики, понимая всю важность развития кинематографа, как мощного инструмента пропаганды революционных идей, решило «взять кинематограф в свои руки». В связи с этим, 27 августа 1919 года был издан декрет СНК (Совнаркома) о национализации кинодела в стране. С этого времени вся фото- и кинематографическая промышленность и торговля перешла в ведение Народного комиссариата просвещения, возглавлявшегося Анатолием Луначарским. В память об этом событии эта дата и стала считаться Днём Советского кино, а позднее – Днём кино России.

«Кино» в переводе с греческого означает «двигаю», «двигаюсь». Родоначальниками кино считают братьев Люмьер, их первый киносеанс прошел в декабре 1895 года в Париже, на бульваре Капуцинок. В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента «Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего семь минут. А одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала отечественная лента «Броненосец Потемкин». Этот знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна вышел на экраны страны в 1926 году.