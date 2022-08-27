Более 47 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:50, 27 августа 2022, ПАИ

47 093 новых случая заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

26 августа в стране зафиксировано 90 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 32 642 человека.

Всего по состоянию на 27 августа в России выявлено 19 359 066 случаев заболевания коронавирусом, 18 467 738 пациентов выздоровело, 384 000 – умерло.