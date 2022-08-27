«Водные забавы» прошли в Великих Луках

15:15, 27 августа 2022, ПАИ

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Состоялись первые заплывы в рамках «Водных забав» в Великих Луках. Любой желающий может выбрать себе плавательное судно и посоревноваться с другими участниками на скорость и силу, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Первый победитель заплыва уже определён. Он получил сертификат от французской булочки и «потешный сертификат» за подписью Петра I о том, что он может управлять любыми плавсредствами.