«Водные забавы» прошли в Великих Луках
Состоялись первые заплывы в рамках «Водных забав» в Великих Луках. Любой желающий может выбрать себе плавательное судно и посоревноваться с другими участниками на скорость и силу, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
Первый победитель заплыва уже определён. Он получил сертификат от французской булочки и «потешный сертификат» за подписью Петра I о том, что он может управлять любыми плавсредствами.
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