Гуманитарная помощь от Псковской области доставлена в Берислав
Груз гуманитарной медицинской помощи доставили из Псковской области в город Берислав Херсонской области, сообщает Telegram-канал департамента здравоохранения Херсонской области.
«От имени медперсонала нашей больницы и жителей всего района хочу сказать спасибо администрации Пскова за поддержку в это непростое время и, конечно же, за лекарственные препараты», – отметил главный врач Бериславской центральной районной больницы Виктор Костян.
Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.
О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Десять команд приняли участие в параде оригинальных плавательных средств в Великих Луках