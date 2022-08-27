Гуманитарная помощь от Псковской области доставлена в Берислав

17:07, 27 августа 2022, ПАИ

Груз гуманитарной медицинской помощи доставили из Псковской области в город Берислав Херсонской области, сообщает Telegram-канал департамента здравоохранения Херсонской области.

«От имени медперсонала нашей больницы и жителей всего района хочу сказать спасибо администрации Пскова за поддержку в это непростое время и, конечно же, за лекарственные препараты», – отметил главный врач Бериславской центральной районной больницы Виктор Костян.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.