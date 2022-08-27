Как преобразовать свой двор с помощью ТОС, рассказала псковичам Елена Тимашова

17:50, 27 августа 2022, ПАИ

В первом выпуске программы «Тема недели» на «Первом Псковском» начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова рассказала о популярности ТОС в регионе и их влиянии на жизнь простых псковичей.

Помимо основной деятельности псковские ТОС, начиная с 2021 года, начали выходить за рамки своих территорий и стали обмениваться опытом между собой, проводить различные встречи и форумы. В частности, в этом году представители псковских ТОС обменялись опытом с коллегами из Великого Новгорода.

Полную версию интервью смотрите в премьерном выпуске программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».