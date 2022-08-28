Более 605 млн человек в мире заразилось коронавирусом
По состоянию на утро 28 августа в мире зарегистрирован 605 690 791 случай заражения коронавирусом, выздоровело 580 858 140 человек, умерло – 6 487 626. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 96 003 404. В этой стране от коронавируса умерли 1 069 124 человека, выздоровело – 91 534 713.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболели 19 405 923 человека, 18 495 961 пациент вылечился, 384 083 – умерли.
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