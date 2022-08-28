Почти 47 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
46 857 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
27 августа в стране зафиксировано 83 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 28 223 человека.
Всего по состоянию на 28 августа в России выявлено 19 405 923 случая заболевания коронавирусом, 18 495 961 пациент выздоровел, 384 083 – умерли.
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