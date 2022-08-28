Крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря проходит по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы

15:11, 28 августа 2022, ПАИ

Традиционный крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря проходит по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы сегодня, 28 августа.

Праздничное богослужение совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон. После литургии вокруг монастыря начался крестный ход с главной святыней обители – чудотворной иконой Успения Божией Матери.

Отметим, что 28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников в Русской православной церкви. Он установлен в память о кончине Божией Матери. К нему христиан ведёт двухнедельный Успенский пост, который по строгости можно сравнить с Великим постом.