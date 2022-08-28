Более 1000 человек посетили фестиваль Кирмаша

20:55, 28 августа 2022, ПАИ

Международный этнокультурный фестиваль народов сету «Сетомаа. Семейные встречи» прошел в Печорском районе в деревне Сигово.

Зарегистрировалось на праздник 800 человек, но присутствующих было в разы больше, как сообщает газета «Печорская правда», число перевалило за тысячу человек.

Директор Изборского музея Наталья Дубровская отметила, что традиционный праздник проводится в 15-ый раз. Сейчас это уже больше, чем традиция, мероприятие зарождает новые взаимосвязи между людьми и этносами.

В этом году из-за общеполитической обстановки в стране и мире сложились некоторые трудности при желании проведения полноценного праздника. Из Эстонии присутствовала только одна представительница народов сету, приехавшая в нашу страну по туристической визе. Королева сету и другие представители этого народа из Эстонии не смогли присутствовать на празднике из-за проблем с визами.