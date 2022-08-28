Несколько тысяч жителей и гостей Пскова посетили концерт «Хороша, родная»

23:42, 28 августа 2022, ПАИ

В Пскове состоялась концертная программа «Хороша, родная» в поддержку Всероссийского тура, которую посетило несколько тысяч жителей и гостей Пскова.

Концерт начался с выступления выпускницы проекта «Фабрика звезд» Виктории Дайнеко, которая исполнила несколько хитов. Вместе с певицей также выступили донецкая вокалистка Наталья Качура, группа «Дюна» и Виктор Рыбин, группа «Корни», а заключительным аккордам вечера стала Светлана Суруганова, которая феерично окончила вечер под яркие краски и дым.

Напомним, что серия концертов состоится в 12 городах нашей страны, в каждом из которых выступят разные музыканты.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Кроме большого бесплатного концерта каждый город-участник получит освещение культурных и природных достопримечательностей. Организаторы отметили, что Россия богата не только ресурсами и талантами, но и уникальными туристическими местами, которые достойны внимания.