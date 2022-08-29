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Общество

Более 606 млн человек в мире заразилось коронавирусом

По состоянию на утро 29 августа в мире зарегистрировано 606 019 778 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 581 525 731 человек, умерли – 6 488 394. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 96 011 855. В этой стране от коронавируса умерло 1 069 132 человека, выздоровел – 91 628 571.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболели 19 405 923 человека, 18 495 961 пациент вылечился, 384 083 – умерли.

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