Вернуться на главную страницу Фото 1 из 48 ФОТОРЕПОРТАЖ Традиционный праздник народа сето в Печорском районе

Фото: Андрей Кокшаров



Традиционный праздник малого народа сето (Кирмаш), компактно проживающего в России и Эстонии, отметили в деревне Сигово Печорского района 28 августа. Фестиваль посетили более тысячи человек. Они смогли посетить «Королевство сетомаа», познакомиться с традициями сето, услышать песни «леело» – объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы и украшения, попробовать блюда национальной кухни и ближе познакомиться с гостеприимным народом сето. Об этом – в нашем фоторепортаже.