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ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове


Фото: ПАИ
Первый фестиваль некоммерческих организаций «День открытых дверей НКО» прошёл в Детском парке Пскова 27 августа. Для гостей и зрителей фестиваля подготовили концертную программу с участием творческих коллективов. Все желающие смогли принять участие в интерактивном квесте «Карта добра» с возможностью выиграть призы. Также на фестивале прошла дискуссионная площадка «Что собой представляют городские сообщества и какое место в них занимают НКО?». Представители НКО рассказали о направлениях своей деятельности и услугах, посетители смогли пообщаться с ними и предложить свою помощь. Об этом – в нашем фоторепортаже.