Вернуться на главную страницу Фото 1 из 32 ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове

Фото: ПАИ



Первый фестиваль некоммерческих организаций «День открытых дверей НКО» прошёл в Детском парке Пскова 27 августа. Для гостей и зрителей фестиваля подготовили концертную программу с участием творческих коллективов. Все желающие смогли принять участие в интерактивном квесте «Карта добра» с возможностью выиграть призы. Также на фестивале прошла дискуссионная площадка «Что собой представляют городские сообщества и какое место в них занимают НКО?». Представители НКО рассказали о направлениях своей деятельности и услугах, посетители смогли пообщаться с ними и предложить свою помощь. Об этом – в нашем фоторепортаже.