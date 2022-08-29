Александр Братчиков и Владимир Кузь отвезли в Берислав гуманитарную помощь

12:29, 29 августа 2022, ПАИ

Из подшефного Берислава вернулись вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков и заместитель председателя комитета по экономической политике Владимир Кузь. В Херсонскую область псковичи привезли гуманитарную помощь, собранную лично.

Вместе с главой военно-гражданской администрации Бериславского района Андреем Костюком депутаты обсудили первоочередные вопросы – подготовку муниципалитета к зиме, восстановление работы нарушенного военными действиями коммунального хозяйства. Также Александр Братчиков и Владимир Кузь приняли участие в совещании по подготовке района к референдуму.

«Жизнь в Бериславе налаживается – идёт активная выдача российских паспортов, торговля постепенно переходит на рубли, активно идёт подготовка к учебному году. Жители настроены очень позитивно, верят, что жизнь в составе России будет значительно лучше, и готовы идти на референдум», - поделился впечатлениями от поездки Александр Братчиков.

Также во время визита псковские депутаты посетили в Бериславе Свято-Введенскую церковь – походный военный храм из дуба был построен казаками в 1725 году в Полтавской крепости, в 350 км от нынешнего расположения, а спустя 60 лет переправлен по Днепру и собран без единого гвоздя. Именно с этого момента Берислав получил статус города.

После встречи с настоятелем Александр Братчиков принял решение передать в храм икону Собор Псковских святых – её по просьбе вице-спикера напишут мастера иконописной школы Мирожского монастыря.

Напомним, 6 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава военно-гражданской администрации Бериславского района Андрей Костюк подписали соглашение о сотрудничестве. Псковская область, по словам главы региона, взяла над муниципалитетом шефство по всем направлениям.