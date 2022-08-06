Псковская область и Бериславский район Херсонской области подписали соглашение о сотрудничестве

13:25, 06 августа 2022, ПАИ

Псковская область и Бериславский район Херсонской области Украины подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Псковская область взяла над районом шефство по всем направлениями. Первоочередные задачи – подготовка к новому учебному году, восстановление инфраструктуры и проведение референдума. Уверен, соглашение станет первым шагом к установлению тесных дружеских отношений между нами на многие годы вперёд», – заявил глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников посетил Мемориал погибшим бериславцам в годы Великой Отечественной войны. Вместе с главой Военно-гражданской администрации района Андреем Костюком они возложили цветы к Вечному Огню и почтили память героев, которые сражались с фашистами за общее будущее всех народов России.