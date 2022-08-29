Россельхозбанк поддержит догазификацию в Псковской области льготными кредитами

12:31, 29 августа 2022, ПАИ

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках регионального штаба по догазификации проработан вопрос оказания дополнительной поддержки заявителям в виде предоставления льготных кредитов на приобретение внутридомового газового оборудования и строительство газовых сетей внутри участка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Комитет по тарифам и энергетике Псковской области направил соответствующие обращения в коммерческие банки, находящиеся на территории области.

Псковский региональный филиал «Россельхозбанка» проинформировал, что на текущий момент возможно оформить потребительский кредит с государственной поддержкой на благоустройство для жителей сельской местности.

Основные условия кредита: 3,25 % – при наличии личного страхования, 5 % – при отсутствии личного страхования. Требования к заемщику – возраст 23–65 лет, сумма кредита от 30 до 250 тысяч рублей. Цель кредита – газоснабжение жилых домов, расположенных на сельских территориях.

Подробную информацию можно получить в отделе по развитию корпоративного канала продаж банка – телефон 8 (8112) 68-72-17 (доб. 1063).

Вопрос льготного кредитования прорабатывается с другими коммерческими банками, в том числе для заявителей на догазификацию, проживающих в городской черте.