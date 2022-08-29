Почти 40 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

13:00, 29 августа 2022, ПАИ

39 658 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

28 августа в стране зафиксировано 77 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 24 890 человек.

Всего по состоянию на 29 августа в России выявлен 19 445 581 случай заболевания коронавирусом, 18 520 851 пациент выздоровел, 384 160 – умерло.