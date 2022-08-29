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Общество

В Петербурге продлили действие антиковидных мер

Действие антиковидных ограничений в Санкт-Петербурге продлено по 31 октября в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Постановление об этом подписал в понедельник губернатор города Александр Беглов.

«Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 октября. Также сохраняются данные ранее рекомендации, в том числе по использованию средств индивидуальной защиты, дезинфекции контактных поверхностей и другие», - говорится в сообщении пресс-службы.

Новые ограничения, в том числе требование обязательного ношения защитных масок, пока не вводятся.

По данным, опубликованным на портале стопкоронавирус.рф в понедельник, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 3 842 против 4 269 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 651 681 случай заражения. 

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