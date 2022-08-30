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Общество

Почти 6,5 млн человек в мире умерло от COVID-19

По состоянию на утро 30 августа в мире зарегистрировано 606 718 425 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 582 563 411 человек, умерло – 6 490 266. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 96 091 120. В этой стране от коронавируса умерло 1 069 499 человек, выздоровело – 91 758 677.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболел 19 445 581 человек, 18 520 851 пациент вылечился, 384 160 – умерло.

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