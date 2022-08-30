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Общество

Страховки по кредитам подорожают в России с 1 октября

В связи с новыми правилами страхования потребкредитов, которые вступят в силу с 1 октября, вероятно, стоимость кредитного страхования для заёмщиков повысится. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на директора департамента разработки продуктов и клиентского сервиса «Новикомбанка» Елену Трофимову.

Она уточнила, что это в свою очередь приведёт к росту полной стоимости кредита (ПСК). Однако базовые ставки по займам, скорее всего, не поменяются, полагает Елена Трофимова.

Напомним, что в октябре 2021 года Центробанк предложил новые требования к страховкам, которые продаются вместе с потребкредитами. В регуляторе аргументировали своё решение тем, что этот вид страхования характеризуется частыми отказами в выплатах и общим низким уровнем возмещений. Указание Банка России предусматривает минимальный набор страховых случаев (смерть, а также инвалидность I и II группы). Также ЦБ ограничивает перечень исключений, которые можно вписывать в договор. Кроме того, по новым правилам страховка начинает действовать сразу после перечисления взноса, а срок получения выплаты не может превышать 30 дней.

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