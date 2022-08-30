Псковские художники передали иконы российским бойцам в Донбасс
Художники Пскова передали иконы в Донбасс российским бойцам, выполняющим задачи в рамках специальной военной операции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.
Псковские иконописцы и художники Алла Павлусенко, Дмитрий Яблочкин, Виктор Марченко и Александр Стройло (главный художник Псковского театра драмы) по инициативе художественного руководителя Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева написали 70 карманных икон на досках красного дерева и дуба – Николая Чудотворца, Илию Пророка, Спаса Елеазаровского, Спаса Нерукотворного.
В ближайшее время иконы доставят военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
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