Псковские художники передали иконы российским бойцам в Донбасс

11:13, 30 августа 2022, ПАИ

Художники Пскова передали иконы в Донбасс российским бойцам, выполняющим задачи в рамках специальной военной операции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Псковские иконописцы и художники Алла Павлусенко, Дмитрий Яблочкин, Виктор Марченко и Александр Стройло (главный художник Псковского театра драмы) по инициативе художественного руководителя Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева написали 70 карманных икон на досках красного дерева и дуба – Николая Чудотворца, Илию Пророка, Спаса Елеазаровского, Спаса Нерукотворного.

В ближайшее время иконы доставят военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.