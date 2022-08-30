Эксперты: Штаммы «ниндзя» могут повысить заболеваемость COVID-19 в школах

13:18, 30 августа 2022, ПАИ

Штаммы «ниндзя» (официальное название – варианты омикрона BA.4/BA.5) могут повысить рост заболеваемости детей, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные экспертов.

«Нынешний вариант омикрона BA.5 более заразен», – сказала доктор Тина Тан из детской больницы Лурье.

Например, в Чикаго за первую учебную неделю COVID-19 обнаружили у сотен школьников.

Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов сообщил, что действительно дети чаще болеют штаммами «ниндзя». Связано это с тем, что многие школьники не проходят вакцинацию.

«Если у взрослой популяции всё-таки была определённая иммунная прослойка коллективного иммунитета, то среди детей она гораздо слабее. Этот фактор и то, что новые штаммы быстрее распространяются, накладываются друг на друга», – объяснил Альберт Ризванов.

По словам заведующего кафедрой инфекционных болезней в РУДН Сергея Вознесенского, подъём заболеваемости ожидается, но не в первые недели сентября, а ближе к октябрю.