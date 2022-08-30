Эксперты: Штаммы «ниндзя» могут повысить заболеваемость COVID-19 в школах
Штаммы «ниндзя» (официальное название – варианты омикрона BA.4/BA.5) могут повысить рост заболеваемости детей, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные экспертов.
«Нынешний вариант омикрона BA.5 более заразен», – сказала доктор Тина Тан из детской больницы Лурье.
Например, в Чикаго за первую учебную неделю COVID-19 обнаружили у сотен школьников.
Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов сообщил, что действительно дети чаще болеют штаммами «ниндзя». Связано это с тем, что многие школьники не проходят вакцинацию.
«Если у взрослой популяции всё-таки была определённая иммунная прослойка коллективного иммунитета, то среди детей она гораздо слабее. Этот фактор и то, что новые штаммы быстрее распространяются, накладываются друг на друга», – объяснил Альберт Ризванов.
По словам заведующего кафедрой инфекционных болезней в РУДН Сергея Вознесенского, подъём заболеваемости ожидается, но не в первые недели сентября, а ближе к октябрю.