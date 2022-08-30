В Стругах Красных подрядчик не успел закончить ремонт школы к 1 сентября

12:44, 30 августа 2022, ПАИ

Ремонт Струго-Красненской школы не будет завершён к началу учебного года. Из-за нерасторопности подрядчика руководство образовательного заведения вынуждено перекрыть часть третьего этажа и разместить классы по временной схеме. В очередной общей планёрке на объекте принял участие председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Перекроем третий этаж. Строители будут работать во второй половине дня – после уроков», – поделилась планами директор Марина Павлова. К ремонту школьного спортивного зала подрядчик готов приступить только осенью, по контракту все работы должны были закончиться к 20 августа.

Участники планёрки осмотрели кабинеты на втором этаже, где подрядчик попытался уложиться в сроки. Неделей и двумя ранее уже были запротоколированы дефекты, строители сумели справиться с ними лишь отчасти. Стены и направляющие потолков так и остались кривыми, мелкие недочёты не поддаются счёту. Общее впечатление от осмотра сохранилось прежним: «на три балла с натягом».

«Объём был небольшой, но, несмотря на заверения подрядчика справиться с обязательствами, приходится констатировать: к 1 сентября работы полностью выполнены не будут. Качество при этом оставляет желать лучшего», – оценил результат председатель Собрания Александр Котов.

Спикер отметил, что пример Струго-Красненской школы не единичен – подобные ситуации наблюдаются в некоторых других муниципалитетах: по результатам торгов на объекты приходят недобросовестные подрядчики, как иногородние, так и местные, которые не способны выполнить необходимые объёмы качественно и в срок.

«Обычный ремонт превращается в мучение для руководства школы, для местной власти, для УКС. Чтобы в будущем избежать таких неприятностей, с такими подрядчиками следует поступать жёстко – заносить их в реестр недобросовестных поставщиков услуг, чтобы лишить возможности выходить на торги и заниматься ремонтом учреждений по государственному и муниципальному заказу», – добавил Александр Котов.

Напомним, псковская строительная организация «Техно Строй» подписала контракт 20 июня, вышла на объект через неделю, получила существенный аванс. За полтора месяца строители успели демонтировать в восьми классах и двух рекреациях старые полы и залить новые, частично заменить электрику. Весь остальной объём работ подрядчик попытался нагнать в последние две недели, но из-за отсутствия необходимого количества квалифицированных рабочих не успел.