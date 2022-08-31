ФОТОФАКТ В бывшем здании кинотеатра «Октябрь» идут активные строительные работы
В бывшем здании кинотеатра «Октябрь» в Пскове активно идут работы на фасаде, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Уже установлены панорамные окна. Также цвет фасада здания изменился на светло-серый – в единой цветовой гамме со зданиями центра семьи и ПсковГУ.
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