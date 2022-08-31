Более 607 млн человек в мире заразилось коронавирусом

10:46, 31 августа 2022, ПАИ

По состоянию на утро 31 августа в мире зарегистрировано 607 382 330 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 583 430 474 человека, умерло – 6 492 522. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 96 149 016. В этой стране от коронавируса умерло 1 069 748 человек, выздоровело – 91 873 169.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 19 482 648 человек, 18 557 580 пациентов вылечилось, 384 254 – умерли.