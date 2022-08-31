Более 46 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:12, 31 августа 2022, ПАИ

46 321 новый случай заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

30 августа в стране зафиксировано 92 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 39 054 человека.

Всего по состоянию на 31 августа в России выявлено 19 528 969 случаев заболевания коронавирусом, 18 596 634 пациента выздоровели, 384 346 – умерло.