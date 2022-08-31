Более 46 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
46 321 новый случай заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
30 августа в стране зафиксировано 92 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 39 054 человека.
Всего по состоянию на 31 августа в России выявлено 19 528 969 случаев заболевания коронавирусом, 18 596 634 пациента выздоровели, 384 346 – умерло.
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