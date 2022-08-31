Цифровой формат сделок с имуществом обсуждают в медиацентре ПАИ

12:05, 31 августа 2022, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая цифровому формату сделок с имуществом, проходит в медиацентре Псковского агентства информации.

Какие сделки можно провести в дистанционном формате, в чём преимущество сделок в электронном виде, как нотариусы оценивают новые возможности такого документооборота.

На эти и другие вопросы ответят руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко и президент Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева.