В России одобрили проведение исследований третьей назальной вакцины от COVID-19

13:12, 31 августа 2022, ПАИ

Минздрав России выдал Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на испытания назальной формы вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц (VLP). Это следует из данных государственного реестра, сообщает ТАСС.

«Цель клинического исследования: оценка переносимости, безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики COVID-19 на основе VLP при интраназальном введении на добровольцах в возрасте 18-55 лет. Лекарственная форма и дозировка лекарственного препарата: эмульсия для интраназального введения, 80 мкг (0,5 мл/доза); 120 мкг (0,5 мл/доза)», – следует из реестра.

В исследованиях примут участие 600 человек, необходимые мероприятия пройдут на базе шести учреждений Санкт-Петербурга, Кирова, Москвы, Новосибирской и Московской областей.

Напомним, что 1 апреля Минздрав зарегистрировал первую назальную вакцину от COVID-19 от центра имени Гамалеи. Препарат от COVID-19 состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом. А 5 июля министерство зарегистрировало назальную вакцину «Салнавак» компании «Генериум». «Салнавак» состоит из двух компонентов, в состав которых входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека.