Новый участок водопровода построили сотрудники горводоканала на Рижском проспекте
Специалисты горводоканала завершили строительство нового участка водопроводных сетей протяжённостью 238 метров, сообщили в группе компании в соцсети «ВКонтакте».
Новый водопровод соединил имеющиеся участки и позволил запитать ресурсом три девятиэтажных дома на Рижском проспекте по новой технологической схеме. Построен новый участок водопровода из высокопрочных и современных материалов, способных прослужить в наших непростых климатических условиях длительное время.
Проведённые работы позволили вывести из эксплуатации старую насосную станцию, расположенную под землей, и повысить надёжность водоснабжения около тысячи жителей одного из микрорайонов Пскова.
В горводоканале подчеркнули, что данные работы не предусмотрены инвестиционно-производственной программой предприятия и проводились на средства компании.
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