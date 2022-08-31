Минцифры предложило упростить льготное кредитование системообразующих IT-компаний

17:18, 31 августа 2022, ПАИ

Минцифры России подготовило проект постановления, в котором уточняет условия предоставления льготных кредитов системообразующим IT-компаниям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе министерства.

Минцифры предлагает разрешить системообразующим организациям в сфере МСП претендовать на получение кредита (сейчас в документе есть соответствующий запрет),

«Компания может оформить несколько кредитных соглашений в разных банках, но общая сумма ограничена. Чтобы отследить лимит кредита на одну компанию, предлагается предусмотреть обязанность уведомлять организацию о заключённых кредитных договорах», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, согласно проекту постановления, предлагается вариант, при котором государство будет предоставлять льготные кредиты системообразующим IT-организациям на обеспечение деятельности и на их развитие.