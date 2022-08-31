Ряды псковских полицейских пополнили выпускники ведомственных вузов

17:33, 31 августа 2022, ПАИ

Торжественное вручение служебных удостоверений молодым сотрудникам, окончившим образовательные организации системы МВД России по различным направлениям деятельности, прошло в Управлении МВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В торжественном мероприятии приняли участие 35 выпускников образовательных организаций системы МВД России, дальнейшая служба которых будет проходить в Псковском регионе.

С напутственным словом к новоиспечённым сотрудникам обратился начальник управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Он пожелал молодым специалистам успехов в службе и карьерного роста, достичь этого поможет терпение и стремление самосовершенствоваться.

В напутственном слове Алексей Овсянников подчеркнул, что главное для молодого сотрудника – как можно быстрее перенять опыт коллег. Для этого за каждым будет закреплён наставник из числа опытных сотрудников, который призван посвятить молодёжь во все тонкости полицейской профессии.

В свою очередь старший специалист группы организации первоначальной подготовки и обучения по образовательным программам УРЛС УМВД России по Псковской области майор внутренней службы Мария Винча провела разъяснительные беседы с молодыми полицейскими о дальнейшем прохождении службы в ОВД.

Теперь новые сотрудники органов внутренних дел отправятся нести службу в различные подразделения полиции по всей территории Псковской области.