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Общество

Следователи СК просят оказать содействие в установлении личностей

Фотоизображения реконструкций лиц

В СКР по Ленинградской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ, по фактам обнаружения в 2008 году у берега реки Ижора в Тосненском районе тел неизвестных мужчин и женщины с признаками насильственной смерти, а также тела неустановленной малолетней в октябре 2021 года.

Установлено, что мужчина на вид 45 – 55 лет и женщина на вид 45 – 50 лет являются кровными родителями девочки. Мужчина, которому на вид 50 – 70 лет, их родственником не является, его смерть наступила одновременно с данными лицами. 

Следователи СК России обращаются к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией об исчезновении из любых регионов РФ семей в составе муж – жена – дочь, с просьбой сообщить сведения по телефону 8-812-492-01-58 или следователю по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленинградской области Борисову Денису Александровичу 8-952-266-92-44.

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