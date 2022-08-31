В Пскове на столбах-растяжках появились декоративные гербы

20:01, 31 августа 2022, ПАИ

18 растяжек со знаками направления движения по полосам установлены в Пскове вблизи крупных перекрестков: Рижского проспекта с улицами Юбилейной, Народной, Максима Горького, улиц Юбилейной и Коммунальной, а также Октябрьского проспекта с улицами Гагарина и Гражданской. Об этом сообщил в Telegram глава администрации Пскова Борис Елкин.

Внимательные горожане уже заметили, что стойки, на которые крепятся тросы, украсили декоративные элементы в виде гербов Российской Федерации и Пскова. Они выполнены из стали и покрыты антивандальной краской.

«Небольшая деталь, которая, уверен, добавит Пскову шарма и туристической привлекательности», – прокомментировал появление гербов глава городской администрации.