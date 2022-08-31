Две трети государственных услуг доступны гражданам в электронном виде

20:20, 31 августа 2022, ПАИ

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что две трети государственных услуг доступны гражданам в электронном виде.

Министр рассказал об обновлении портала госуслуг:

Новое мобильное приложение установлено более чем на 50 млн устройств.

Запущен интерактивный помощник, обрабатывающий более 1 млн запросов в день.

Через сервис «Госключ» гражданам стала доступна усиленная квалифицированная электронная подпись.

132 из 183 госуслуг доступны в электронном виде.

Запущены новые сервисы:

для регистрации рождения ребенка,

для самостоятельного оформления ДТП,

«Цифровой СТС».

Через «Госуслуги» подается треть всех заявлений в ЗАГС, сообщили в Минцифры.

Максут Шадаев обратился к президенту с предложениями: назначить в каждом ведомстве ответственных за качество отдельных госуслуг; запустить мобильный сервис, с помощью которого можно быстро подтвердить личность в бытовых ситуациях; создать в личном кабинете на портале госуслуг список согласий на обработку персональных данных с возможностью отозвать их.