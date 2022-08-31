Две трети государственных услуг доступны гражданам в электронном виде
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что две трети государственных услуг доступны гражданам в электронном виде.
Министр рассказал об обновлении портала госуслуг:
- Новое мобильное приложение установлено более чем на 50 млн устройств.
- Запущен интерактивный помощник, обрабатывающий более 1 млн запросов в день.
- Через сервис «Госключ» гражданам стала доступна усиленная квалифицированная электронная подпись.
- 132 из 183 госуслуг доступны в электронном виде.
Запущены новые сервисы:
- для регистрации рождения ребенка,
- для самостоятельного оформления ДТП,
- «Цифровой СТС».
Через «Госуслуги» подается треть всех заявлений в ЗАГС, сообщили в Минцифры.
Максут Шадаев обратился к президенту с предложениями: назначить в каждом ведомстве ответственных за качество отдельных госуслуг; запустить мобильный сервис, с помощью которого можно быстро подтвердить личность в бытовых ситуациях; создать в личном кабинете на портале госуслуг список согласий на обработку персональных данных с возможностью отозвать их.
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