Более 96% заразившихся COVID-19 вылечились в мире

07:37, 01 сентября 2022, ПАИ

По состоянию на 1 сентября в мире зарегистрирован 608 192 561 случай заражения коронавирусом COVID-19, выздоровел 584 483 701 человек, умер – 6 496 261. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Таким образом, в мире от коронавируса уже вылечилось более 96,1 % заражённых, свыше 1,06 % заболевших COVID-19 умерло, более 2,83 % продолжают лечиться от коронавируса.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Рекомендуется соблюдать основные правила санитарной безопасности: носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора – два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.