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Общество

МегаФон предложил псковичам уникального секретаря бесплатно

Комплексное решение «Агент Ева», не имеющее аналогов в России, стало доступно всем абонентам МегаФона. Бесплатный сервис может выполнять роль виртуального секретаря, блокировать определённые категории нежелательных вызовов, предупреждать о потенциально опасных сайтах. Функционал настраивается в зависимости от потребностей конкретного пользователя в личном кабинете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Виртуальный секретарь отвечает на все вызовы, которые сбросил или пропустил пользователь. Благодаря искусственному интеллекту Агент Ева способна поддержать любой разговор. Если вызов важный, она уточнит детали, например, выяснит у собеседника, в какое время абонент может перезвонить или где забрать заказ из интернет-магазина, а если звонит спамер – выслушает условия предложения и попрощается. У виртуального секретаря есть чувство юмора: он умеет шутить, в том числе в ответ на назойливую рекламу. Текстовая расшифровка разговора и аудиозапись диалога приходит в приложение МегаФона.

Агент Ева быстро и с высокой точностью выявляет спамеров, используя для этого постоянно обновляемую базу из сотен тысяч телефонных номеров, созданную с помощью Big Data. Если вызов поступает с номера, которого нет в телефонной книге абонента, Агент Ева покажет визитку с категорией организации, например «такси», «доставка», или укажет конкретное название компании. Абонент может в один клик заблокировать отдельные категории нежелательных звонков – и такие вызовы будут автоматически переводиться на виртуального секретаря. Например, можно самостоятельно отвечать на звонки из банков, но все опросы переводить на виртуального секретаря.

Сервис сделает безопаснее для абонента сёрфинг в интернете. При попытке перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, Агент Ева предупредит пользователя, что злоумышленники пытаются получить доступ к его конфиденциальным данным.

Все три основные опции будут доступны при подключении Агента Евы по умолчанию, но при желании абонент может настраивать функционал. У пользователя также есть возможность выбрать виртуального секретаря с мужским голосом – его зовут Максим.

«Работая над Агентом Евой, мы сделали ставку на комплексное решение. Теперь это не просто виртуальный секретарь, а защитник, с которым использование мобильной связи стало удобнее и безопаснее. С развитием технологий спамеры и мошенники находят всё больше способов для обхода блокировок. Мы проанализировали более 400 млн звонков, поступивших абонентам с сомнительных номеров за десять недель, и обнаружили новую категорию спам-ботов. Они делают до пяти раз больше звонков в сутки, а один номер вместо одного-двух месяцев используют всего день. Технические возможности позволяют нам выявлять и вносить их в спам-базу максимально оперативно, защищая клиентов от нежелательных вызовов», – отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Статистика, собранная в ходе пилотного проекта, показала, что чаще всего россиянам поступают спам-звонки от банков (41 %), коллекторов (16 %) и микрокредитных организаций (14 %). В топ-5 антирейтинга также входят опросы (6 %) и предложения различных услуг (5 %).

Впервые МегаФон предложил голосового помощника тестовой группе абонентов в июле прошлого года. Пилотный проект позволил учесть все потребности пользователей и максимально расширить функционал решения.

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