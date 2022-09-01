Псковичи перевели мошенникам более миллиона рублей за сутки

11:29, 01 сентября 2022, ПАИ

Псковичи перевели злоумышленникам более миллиона рублей за сутки. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Одной из жертв стала 60-летняя псковичка. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Пенсионерку предупредили о хищении средств и предложилии перевести сбережения на резервный счёт через банкомат. В результате женщина лишилась 905 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла с 43-летним жителем Пскова: мужчина перевёл через онлайн-приложение 110 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ведомстве также напомнили о том, что безопасность денежных средств зависит от бдительности граждан. При поступлении подобных звонков необходимо завершить разговор как можно скорее и не переводить деньги незнакомым людям.