Заслуженный учитель России рассказал псковичам о космосе и ЕГЭ

13:10, 01 сентября 2022, ПАИ

О профессии, ЕГЭ, космосе и многом другом рассказал преподаватель Псковского технического лицея Иван Моисеев, единственный кандидат наук среди псковских учителей-физиков и заслуженный учитель России. Накануне Дня знаний газета «Псковская правда» взяла у него интервью.

В ходе беседы Иван Моисеев поделился своим мнением о современной школе, дистанционном обучении, а также ответил на вопрос, зачем нужна астрономия. Кроме того, он объяснил, почему не хочет наблюдать следующее солнечное затмение.

Подробнее об этом — в интервью на сайте издания.